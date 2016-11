Ein schlechter Tag für die Topteams

NBA: Cleveland, L.A. Clippers und San Antonio verlieren

Philadelphia– Gleich drei Spitzenteams haben am Dienstag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA überraschend verloren. So unterlag Titelverteidiger Cleveland Cavaliers bei den Milwaukee Bucks mit 101:118 (54:58). 22 Punkte von Superstar LeBron James halfen den Cavs nicht. Bei den Gastgebern war der griechische Jungstar Giannis Antetokounmpo mit 34 Zählern überragend.

Auch die San Antonio Spurs, die sich zu Hause Orlando Magic mit 83:95 beugen mussten, und die Los Angeles Clippers (122:127 nach zweimaliger Verlängerung bei den Brooklyn Nets) verzeichneten Niederlagen. (APA, Reuters, 30.11.2016)

NBA-Ergebnisse, Dienstag

Utah Jazz – Houston Rockets 120:101

Charlotte Hornets – Detroit Pistons 89:112

Brooklyn Nets – Los Angeles Clippers 127:122 n. 2. V.

Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 118:101

New Orleans Pelicans – Los Angeles Lakers 105:88

San Antonio Spurs – Orlando Magic 83:95.