Höchstgericht schränkt Rauchen in eigener Wohnung ein

Ein Zigarrenraucher darf in der Nacht und mehrere Stunden tagsüber nicht mehr rauchen, weil sich ein Nachbar gestört fühlt

Wien – Der Oberste Gerichtshof (OGH) verbietet erstmals das Rauchen in der eigenen Wohnung beziehungsweise auf dem eigenen Balkon. Ein Bewohner eines Hauses in der Wiener Innenstadt darf zu festgelegten Uhrzeiten in der warmen Jahreszeit nicht mehr rauchen, weil sich sein Nachbar durch den Zigarrengeruch gestört fühlt.

Die Streitparteien wohnen in der Wiener Innenstadt in demselben Haus. Der Kläger ist Mieter einer Wohnung im siebenten Stock. Die Wohnung des Beklagten liegt schräg darunter im sechsten Stock. Beide Wohnungen sind hof- beziehungsweise gartenseitig ausgerichtet und mit einer Terrasse ausgestattet. Der Beklagte ist Autor und arbeitet in seiner Wohnung. Er raucht täglich ein bis zwei Zigarren, eine davon in der Regel zwischen Mitternacht und zwei Uhr früh. Er raucht im Winter und bei Schlechtwetter bei geschlossenem Fenster und lüftet danach, im Sommer raucht er bei geöffnetem Fenster oder auf der Terrasse.



Der Kläger fühlt sich als Nichtraucher durch den aufsteigenden Rauch beeinträchtigt. Wenn dieser nachts in seine Wohnung eindringt, wache er auf. Eine gesundheitsschädliche Schadstoffkonzentration wurde allerdings nicht festgestellt. Der Kläger wollte seinem Nachbarn generell verbieten lassen, Rauch zu entwickeln, der in seine vier Wände aufsteigt. Dem gab ein Wiener Bezirksgericht in erster Instanz im Jänner 2015 statt. Das Landesgericht schränkte das Verbot in zweiter Instanz auf die Nachtstunden von 22 bis 6 Uhr ein.

Gericht weitet Verbot aus

Der OGH weitete das in der aktuellen Entscheidung wieder aus (2 Ob 1/16k): Das Verbot gilt nun in der warmen Jahreszeit während der "üblichen Essens- und Ruhezeiten" von 8 bis 10, 12 bis 15 und 18 bis 20 Uhr. Das Verbot für die Nachtstunden behielt der OGH bei.

Das Höchstgericht führte aus, dass ein generelles Rauchverbot wegen "des nachbarrechtlichen Gebots der gegenseitigen Rücksichtnahme" nicht in Betracht komme. Dem Kläger müsse es aber auch tagsüber möglich sein, seine Terrasse zu nutzen oder zu lüften, ohne sich dem nicht berechenbaren Rauchverhalten des Nachbarn anpassen zu müssen. Durch das teilweise Rauchverbot könne ein "ausgewogener Interessenausgleich erzielt werden". (cmi, 30.11.2016)