Nach Flugzeugabsturz in Kolumbien: Ärzte kämpfen um Spielerleben

71 Tote, sechs Überlebende – Auch ein Journalist noch nicht außer Lebensgefahr – Solidarität im südamerikanischen Fußball

Medellin/Chapecó – Nach dem Tod fast der gesamten Fußballmannschaft des brasilianischen Erstligisten AF Chapecoense beim Flugzeugabsturz nahe Medellin kämpfen vier der sechs Geretteten weiter um ihr Überleben.

Nach der Amputation des rechten Beines droht Reservetorhüter Jackson Follmann auch der Verlust des linken Beines. Bei Teamkollegen Neto, der ein Schädel-Hirn-Trauma sowie mehrere offene Brüche erlitt, wollen die Ärzte 48 Stunden abwarten, um Entwarnung zu geben. Gleiches gilt für Alan Ruschel, der bereits an der Wirbelsäule operiert wurde.

Während der ebenfalls gerettete Journalist Rafael Henzel nach mehreren Rippenbrüchen mit durchbohrter Lunge weiter unter Beobachtung steht, kamen zwei Crewmitglieder – eine Stewardess, ein Flugzeugtechniker – der verunglückten bolivianischen Chartermaschine mit leichteren Verletzungen davon und gaben bereits erste Interviews.

Opferzahlen korrigiert

Die Behörden waren zunächst von 75 Toten und sechs Überlebenden ausgegangen. Später stellte sich laut dem kolumbianischen Katastrophenschutz aber heraus, dass vier Menschen, die auf der Passagierliste standen, gar nicht an Bord der Unglücksmaschine waren. So haben die Behörden die Opferzahl auf 71 korrigiert. Unter den Todesopfern waren neben 19 Aktiven auch der gesamte Betreuerstab und 20 brasilianische Sportreporter.

Ihre sterblichen Überreste sollen schon am Donnerstag nach Brasilien überführt werden, wo in Chapecó in der Arena Condá eine zentrale Trauerfeier geplant ist.

Flugschreiber vor Auswertung

Das Flugzeug war in Sao Paulo gestartet und zu einem Zwischenstopp in Santa Cruz in Bolivien gelandet. Anschließend flog es weiter Richtung Rionegro bei Medellin. Der Absturzort liegt rund 50 Kilometer von Medellin entfernt in den Bergen von Cerro Gordo.

Dort hatten die Piloten der British Aerospace 146 um 22.34 Uhr Ortszeit (4.34 Uhr MEZ) einen Notfall gemeldet. Laut einem Sprecher der Luftfahrtbehörde gab es Hinweise auf Fehler in der Bordelektronik der Maschine. Um die genaue Absturzursache zu ermitteln, sollen nun die Flugschreiber ausgewertet werden, die am Unfallort geborgen wurden.

Solidarität in Conmebol-Mitgliedsstaaten

Der brasilianische Überraschungsfinalist Chapecoense war auf dem Weg zum Hinspiel des Finales der Copa Sudamericana gegen den kolumbianischen Vertreter Atlético Nacional. Die nun abgesagten Endspiele sollten zum Höhepunkt in der Vereinsgeschichte werden. Der Cup ist nach der Copa Libertadores der zweitwichtigste südamerikanische Vereinswettbewerb und gilt als Pendant des Kontinentalverbands Conmebol zur Europa League der Uefa. Atlético Nacional sprach sich dafür aus, Chapecoense ehrenhalber zum Sieger der Copa Sudamericana auszurufen.

Solidarität mit Chapecoense zeigten auch Brasiliens Profiklubs. In einer gemeinsam veröffentlichten Stellungnahme erklärten sich zunächst dreizehn Vereine bereit, für die kommende Saison kostenlos Spieler abzustellen. Zudem wird formell ein Antrag beim Verband CBF gestellt, dass Chapecoense in den kommenden drei Spielzeiten nicht in die zweite Liga absteigen kann. Mit dieser "minimalsten Geste der Solidarität" wollen die Rivalen helfen, "die Institution und den Teil des brasilianischen Fußballs, der heute verloren ging, wiederaufzubauen".

Die Aktion fand auch im benachbarten Ausland Anklang. Der argentinische Verband AFA verkündete auf seiner Webseite, dass die ihm angehörigen Klubs ebenfalls Spieler abstellen wollen. Die gleiche Geste zeigt auch Club Libertad aus Paraguay. (APA, AFP, 30.11.2016)