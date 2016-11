Lake Louise: Gut distanziert Konkurrenz im ersten Abfahrts-Training

Puchner als Dritte bereits über eine Sekunde zurück

Wien – Die Schweizerin Lara Gut hat am Dienstag das erste Abfahrtstraining der alpinen Weltcup-Ski-Saison der Damen beherrscht. Die Gesamtweltcupsiegerin 2015/16 war in Lake Louise in 1:47,37 Minuten klar die Schnellste, die zweitplatzierte Schwedin Kajsa Kling hatte 79/100 Sekunden Rückstand. Mirjam Puchner wurde 1,05 Sekunden hinter der Eidgenossin Dritte, Ramona Siebenhofer kam auf Rang zehn (1,81).

Gut hat in ihren bisher 13 Abfahrtsrennen seit 2008 in Lake Louise noch nie eine Top-5-Platzierung erreicht, vor zwei und drei Jahren ließ sie sich im Banff National Park in den kanadischen Rocky Mountains allerdings schon als Super-G-Siegerin feiern. Die Chance zu ihrem Premierensieg in einer Abfahrt ist diesmal groß, da die in Lake Louise 18-fache Siegerin Lindsey Vonn aus den USA wegen ihres Oberarmbruchs nicht dabei ist.

Als nächstbeste Österreicherin klassierte sich Routinier Elisabeth Görgl auf Platz elf (1,90), wurde im Klassement aber mit einer möglichen Disqualifikation vermerkt. Stephanie Venier wurde 13. (2,03), Cornelia Hütter (2,38) unmittelbar vor Tamara Tippler (2,53) 19. Alle zwölf gestarteten ÖSV-Läuferinnen erreichten das Ziel, wie überhaupt alle der 66 gestarteten Läuferinnen.

Für Mittwoch und Donnerstag sind zwei weitere Abfahrtstrainings angesetzt, die beiden Rennen folgen am Freitag und Samstag (jeweils 20.30 Uhr). Für Sonntag ist ein Super-G (19.00, alle Rennen live ORF eins) angesetzt. (APA/sda, 29.11.2016)

Erstes Abfahrtstraining in Lake Louise vom Dienstag:

1. Lara Gut (SUI) 1:47,37 Minuten – 2. Kajsa Kling (SWE) 0,79 Sekunden zurück – 3. Mirjam Puchner (AUT) +1,05 – 4. Jacqueline Wiles (USA) 1,12 – 5. Michaela Wenig (GER) 1,31 – 6. Johanna Schnarf (ITA) 1,40 – 7. Ilka Stuhec (SLO) 1,48 – 8. Fabienne Suter (SUI) 1,53 – 9. Alice McKennis (USA) 1,76 – 10. Ramona Siebenhofer 1,81 – 11. Elisabeth Görgl 1,90. Weiter: 13. Stephanie Venier 2,03 – 19. Cornelia Hütter 2,38 – 20. Tamara Tippler 2,53 – 26. Christina Ager 3,18 – 30. Christine Scheyer 3,54 – 32. Nina Ortlieb 3,66 – 33. Sabrina Maier 3,67 – 36. Nicole Schmidhofer 3,75 – 39. Kerstin Nicolussi (alle AUT) 4,08