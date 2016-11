Altach katapultiert sich wieder an die Spitze

Vorarlberger liegen nach einem knappen aber völlig verdienten 1:0-Heimsieg gegen Ried wieder drei Punkte vor Sturm

Altach – Der SCR Altach hat am Dienstag zum Auftakt der 17. Bundesligarunde im Kampf um den Herbstmeistertitel in der Fußball-Bundesliga vorgelegt und mit einem 1:0-(1:0)-Sieg gegen Ried wieder die Tabellenspitze von Sturm übernommen, liegt damit vor dem Match der Grazer gegen die Admira am Mittwoch wieder drei Punkte voran.

Auf feuchtem aber für die Jahreszeit gut bespielbarem Terrain in der Cashpoint-Arena entwickelte sich flott eine intensive und nicht im geringsten hässliche Partie. Ob dies auch ohne der vor dem Spiel aufmarschierenden Perchten so gewesen wäre, sei dahingestellt. Die erste Torchance jedenfalls hatten die Hausherren: nach Foul von Peter Zulj an Boris Prokopic in Minute acht traf allerdings Dimitri Oberlin aus dem folgenden Freistoß den Ball nicht optimal.

Erster Saisontreffer von Boris Prokopic

Doch nur drei Minuten später stand es bereits 1:0 für Altach. Oberlin setzte sich über links in Szene und unter Mithilfe des Ellenbogens durch, bediente den heranstürmenden Daniel Luxbacher, der das einzig richtige machte und zwischen der ungeordneten Rieder Hintermannschaft den zentral wartenden Prokopic anspielte, der wenig Mühe hatte einzuschieben und seinen ersten Saisontreffer zu erzielen.

Für die ob der vielen Erfolge und der Tabellensituation mit Selbstvertrauen vollgepumpten Altacher lief es also gleich von Beginn an nach Maß, während die leicht nervös wirkenden Innviertler eine Hypothek aufgebrummt bekamen. Ein beinahe fataler Rückpass von Philipp Netzer gen Tor hätte das Spiel nur vier Minuten später wieder neutralisieren können, weil Keeper Lukse nicht ideal postiert war, doch das Glück war den Gastgebern hold.

Die Rieder versuchten in der Folge Akzente zu setzen, was auch gelang, doch echte Torchancen blieben Mangelware. Bezeichnende Situation für die Verunsicherung: Bei einer guten Flanke von Thomas Bergmann kam Orhan Ademi in der Mitte knapp nicht ran, Mathias Honsak – plötzlich in aussichtsreicher Position – war zu überrascht, als etwas ausrichten zu können.

In der 33. Minute erhielt Oberlin zurecht Szenenapplaus, als er von der Seite kommend gleich drei Rieder narrte, dann aber doch nicht mehr zum Abschluss kam. In Minute 44 folgte die beste Gelegenheit für die Gäste in Halbzeit eins, als Bergmann mit einem sehr gut angetragenen Freistoß Altachs Keeper Lukse zu einer Parade und zur ersten Ballberührung des Spiels zwang. Mit lediglich 2:1 Schüssen auf das Tor ging Halbzeit eins zu Ende.

Der zweite Durchgang begann ähnlich wie der erste, die Altacher machten Druck und die Rieder stemmten sich mit all ihrer Kraft dagegen. Ein Schuss von Cesar Ortiz (48.) ging zunächst klar am Ziel vorbei, später blieb Oberlin (58.) nicht zum ersten Mal an diesem Abend im Strafraum hängen. Dann aber eine der besseren Möglichkeiten: Prokopic (59.) schloss nach Idealzuspiel von Oberlin überlegt ab, Thomas Gebauer im Tor der Rieder tauchte jedoch perfekt runter.

Gefährlicher Ried-Konter nach Altacher Powerplay

Die Altacher schnürten die Innviertler, die sich immer wieder weit zurückziehen mussten, oftmals ein. Just als sie ein regelrechtes Powerplay aufgezogen hatten, erarbeiteten sich die Gäste nach einem Konter eine der ganz spärlichen Ausgleichschancen. Patrick Möschl (69.) gewann das Kopfballduell gegen Christian Schilling und der weit vor dem Tor stehende Goalie Lukse musste sich gewaltig strecken.

Im Minute 78. rammte Prokopic übereifrig aber wohl unabsichtlich den herausstürmenden Gebauer um, die Vollstreckung von Oberlin zählte wegen Foulspiels am Goalie natürlich nicht. Zwei Minuten später aber hätten die Altacher beinahe den Sack zugemacht, als Dovedan (80.) einen Freistoß nur äußerst knapp am Lattenkreuz vorbeizirkelte.

Die letzten Rieder Vorstöße wurden allesamt Opfer der immer wieder perfekt zuschnappenden Altacher Abseitsfalle, ehe es in der Nachspielzeit noch einmal wirklich brenzlig für die Hausherren wurde. Doch Thomas Fröschl machte dem vermutlich aussichtsreicheren und in Hechtkopfballposition heran fliegenden Möschl die Chance zunichte und traf selbst das Ziel nicht.

Und so avancierte Interimstrainer Werner Grabherr zum erster Altach-Trainer, der die ersten drei Spiele gewinnen konnte. Die Vorarlberger bleiben damit diese Saison zuhause ungeschlagen, haben keine einzige der letzten neun Partien verloren. Die letzte Niederlage kassierte man am 17. September (1:2), Gegner war damals in der Keine Sorgen Arena Ried. Für die Innviertler setzte es die vierte Auswärtspleite in Folge. (Thomas Hirner, 29.11.2016)

17. Runde:

SCR Altach – SV Ried 1:0 (1:0). Altach, Cashpoint-Arena, 4.700, SR Harkam.

Tor: 1:0 (11.) Prokopic

Altach: Lukse – Zech, Netzer, Galvao – Lienhart, Salomon, Ortiz (64. Jäger), Prokopic (82. Mahop), Schilling – Oberlin, Luxbacher (71. Dovedan)

Ried: Gebauer – Bergmann, Reifeltshammer, Özdemir, Chessa – Ziegl, Zulj (46. Prada) – Möschl, Walch (66. Trauner), Honsak – Ademi (56. Fröschl)

Gelbe Karten: keine bzw. Fröschl