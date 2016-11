TV- und Radiotipps für Mittwoch, 30. November

Logo! Die Welt und ich, Liebe ist das perfekte Verbrechen, Terra Mater: Paris – Stadt der Tiere, Kuba, Amy Winehouse, Shame, Restless

19.50 KINDERNACHRICHTEN

Logo! Die Welt und ich "Es ärgert mich wirklich, dass der Krieg nicht aufhört!", schrieb der zehnjährige Jan aus Wien an das ZDF. Er bezog sich auf ein Foto, das er im STANDARD kompakt am 21. Oktober gesehen hatte. Zu sehen ist ein Mann in der Nähe der irakischen Stadt Mossul. Das ZDF krönte die Einsendung zum "Foto des Monats". Bis 20.00, Kika

foto: apa/afp/yasin akgul Brennendes Erdöl verdunkelt Qayyarah im Irak: Ein Junge entdeckte das Foto im STANDARD und schickte es an das ZDF – 19.50 Uhr, Kika.

20.15 PSYCHOTHRILLER

Liebe ist das perfekte Verbrechen (L'amour est un crime parfait, F/CH 2013) Mathieu Amalric hat als Literaturprofessor Marc eine Schwäche für Studentinnen. Nur allzu gern lockt er sie zum "privaten Nachhilfeunterricht" in sein abgelegenes Chalet in den Bergen. Doch als seine letzte Eroberung spurlos verschwindet, gerät Marcs Leben aus den Fugen. Der Stoff beruht auf dem Roman Die Rastlosen von Philippe Djian. Bis 22.00, Arte

20.15 MAGAZIN

Terra Mater: Paris – Stadt der Tiere (1/2) In der Metropole an der Seine leben 2900 Arten von Pflanzen und Tieren. Im Bois de Vincennes lässt sich etwa ein Rotfuchs blicken. Sogar Wölfe kommen mitunter in innerstädtische Gebiete. Und das größte Wahrzeichen der Stadt, den Eiffelturm, hat ein Wanderfalke zu seinen Jagdgründen gemacht. Bis 21.15, Servus TV

21.00 DOKUMENTATION

Poplegenden: Amy Winehouse Infolge des zerstörerischen Kreislaufs von Drogen und Alkohol wurde sie nur 27 Jahre alt. Die Dokumentation blickt hinter die Legende, auf den Menschen Amy Winehouse. Bis 21.45, One

21.50 MAGAZIN

Kein Pfusch am Bau – Das Magazin Der Bausachverständige Günther Nussbaum bekommt nach dem erfolgreichen Format Pfusch am Bau eine zweite Sendung. Der Unterschied zur ersten? Statt "So nicht" heißt es bei Nussbaum nun "So geht's richtig!" Bis 22.20, ATV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Kuba – das Ende einer Ära Mit dem Tod des legendären Revolutionsführers Fidel Castro geht auf der Karibikinsel eine Ära zu Ende. Die Dokumentation zeigt den Alltag und die Sorgen der Menschen in Kuba. Bis 23.05, ORF 2

22.55 PSYCHOTHRILLER

Sag nicht, wer du bist! (Tom à la ferme, CDN/F 2013, Xavier Dolan) Der Werbetexter Tom (Xavier Dolan) aus Montréal fährt aufs Land, um am Begräbnis seines verunglückten Freundes Guillaume teilzunehmen. Als er auf dem abgelegenen Bauernhof der Familie eintrifft, wird er jedoch von niemandem erwartet und trifft auf ein Konstrukt aus Lügen. Bis 0.35, Arte

23.05 REPORTAGE

Weltjournal+: Fidel Castro – Ein Leben für die Revolution Er hat viele US- Präsidenten überlebt, sowjetische Generalsekretäre, CIA-Direktoren, Attentäter. Der kubanische Revolutionär Fidel Castro war seit 1959 an der Macht, länger als jeder andere Staats- oder Regierungschef. Er wurde bewundert und gehasst und war schon zu Lebzeiten eine Legende. Bis 23.50, ORF 2

23.50 DRAMA

Shame (GB 2011, Steve McQueen) Der New Yorker Brandon (Michael Fassbender) arbeitet in der Werbebranche. Von seiner Sexsucht getrieben, ist er auf der Jagd nach erotischen Abenteuern. Da quartiert sich seine jüngere, emotional labile Schwester Sissy (Carrey Mulligan) für einige Tage bei ihm ein. Der Aufenthalt wird zur Zerreißprobe. Grandios gespielt, bedrückend inszeniert. Bis 1.30, ORF 3

23.50 GUS VAN SANT

Restless (USA 2011, Gus Van Sant) Enoch (Henry Hopper) besucht seit dem Tod seiner Eltern lieber Trauerfeiern statt Partys. Als er bei einem Gottesdienst in eine missliche Situation gerät, zieht ihn die lebensfrohe Annabel (Mia Wasikowska) charmant aus der Affäre. Auch sie trägt ein Geheimnis mit sich. Sie ist unheilbar an Krebs erkrankt. Berührendes Liebesdrama von Oscarpreisträger Gus Van Sant (Milk). Bis 1.15, ORF 1

23.55 DOKUMENTATION

Obama at War Als Barack Obama 2008 sein Amt als US-Präsident antrat, versprach er, den Irakkrieg zu beenden und die USA aus weiteren Konflikten herauszuhalten. Nun steht er da, wo er nicht hinwollte. Bis 0.40, ZDF Info