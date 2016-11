Game-Talk: Kaufen Sie Videospiele am Erscheinungstag?

Nutzen Sie die Angebote, oder schlagen Sie beim Vollpreisspiel zu?

Zahlreiche in diesem Jahr erschienene Blockbuster-Games wie "Watch Dogs 2", "Call of Duty: Infinite Warfare" und "Dishonored 2" sind wesentlich schlechter gestartet als ihre Vorgänger. Manche Branchenbeobachter sagen, das liege auch daran, dass Spieler mittlerweile immer öfter auf Sales warten – was natürlich bedeutende wirtschaftliche Auswirkungen auf die Hersteller hat und sich auf die Verkaufszahlen auswirkt.

Gaming mit Blick aufs Börsel

Können Sie sich bei Blockbuster-Spielen gedulden, auf die Sie vielleicht schon einige Zeit gewartet haben, und erst bei einem Rabatt zuschlagen? Kaufen Sie Ihre Spiele gar nur zu Sales auf "Steam" und ähnlichen Plattformen? Und spielen Sie überhaupt alle Games, die Sie als Schnäppchen günstig erwerben? Stimmen Sie ab, und posten Sie Ihre Antworten im Forum! (mahr, 1.12.2016)