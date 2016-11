Gratis-WLAN demnächst auch im ICE in Österreich

Deutsche Bahn investiert 120 Millionen Euro in verbesserte Internet- und Mobilfunk-Ausstattung ihrer Hochgeschwindigkeitszüge

Im Lauf des nächsten Jahres wird es möglich sein, auch im ICE der Deutschen Bahn (DB) auf österreichischen Strecken kostenlos WLAN zu benutzen. Bisher gibt es dieses Angebot lediglich in den Railjet-Zügen der ÖBB. Künftig wird das auch in den weiß-roten Hochgeschwindigkeitszügen der DB zwischen Passau und Wien-Flughafen möglich sein, wo sie im Zweistundentakt verkehren.

Neue Mobilfunk-Repeater eingebaut

Die Deutsche Bahn kündigte heute, Dienstag, in Berlin an, mit Jahreswechsel in ihren ICE-Zügen in Deutschland ein schnelleres und leistungsfähigeres WLAN anzubieten. Das wird möglich, weil dann die Technik im Zug auf die jeweils schnellsten Datennetze aller Mobilfunknetze zugreifen wird. Auch neue Mobilfunk-Repeater werden in die gesamte ICE-Flotte eingebaut.

Die Gesamtinvestitionen liegen bei 120 Mio. Euro. Da sich in jeder Garnitur bis zu 800 Fahrgäste befinden und um zu ermöglichen, dass alle Reisenden gerecht und ausgewogen das Angebot nutzen können, ist das Datenvolumen pro Fahrgast in der 2. Klasse auf 200 MB pro Tag beschränkt. Diese Regelung wird auch für Österreich gelten. Dort und in vier anderen deutschen Nachbarländern, die der ICE bedient, soll das Angebot im 2. bis 4. Quartal 2017 eingeführt werden. (APA, 29.11.2016)