TV-Film "Die vierte Gewalt": Journalismus zwischen Scoop, Skandal und Skrupel

foto: ndr/marc meyerbröker

Unabhängig ist aber auch "Die Republik" nicht. Der Herausgeber Joseph Winter (Ulrich Matthes) ist eng verbandelt mit der Gesundheitsministerin Stade (Victora Trautmansdorff). Sollte an Schultes Informationen etwas dran sein, ist sie ihren Job los. Das will Winter zwar verhindern. Trotzdem verspricht er Schulte eine Anstellung. Ihn rührt Schultes Berufsethos, diese Unangepasstheit erinnert ihn wohl an gute, vergangene Zeiten.