Die 5 schlechtesten Games 2016: Nicht "No Man's Sky"

Das vergangene Jahr hat bewiesen, dass auf die größten Erwartungen oft die größte Enttäuschung folgt

Hype gehört zum Spielerleben dazu, und oft – allzu oft – kann er nicht halten, was versprochen wurde. Trotzdem ist es ein kleines bisschen ungerecht, dass ein Spiel wie "No Man’s Sky" in diesem Jahr so etwas wie das Paradebeispiel für enttäuschte Spielerhoffnungen geworden ist, denn immerhin hatten – und haben – ja trotzdem auch viele Spieler ihren Spaß an der ereignisarmen Sammelolympiade im fast unendlichen All. Mittlerweile reicht ja auch ein Mega-Patch zumindest Teile der mehr oder weniger versprochenen Inhalte nach – trotzdem wird das Spiel des zum Buhmann stilisierten britischen Entwicklers Sean Murray für viele Spielerinnen und Spieler die bleibende Enttäuschung dieses Jahres bleiben. Vielleicht bleibt zusätzlich ja auch die Erkenntnis, dass Marketing und PR für nicht veröffentlichte Titel eben eines sind: Werbung.

Natürlich geht es noch schlimmer, denn mit den folgenden Gurken des vergangenen Spielejahres hatten wohl wirklich nur die allerwenigsten Spielerinnen und Spieler so etwas wie Spaß. Ein Worst of 2017 – bitte nicht unter den Gabentisch legen.