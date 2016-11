Nicht Aufklärung, sondern Strafandrohung lässt Menschen moralisch handeln

Die Bereitschaft, ethische Normen einzuhalten, wird von extrinsischen Anreizen verstärkt

Innsbruck – Wie bringt man Menschen dazu, ethische Normen anzuerkennen oder sich zumindest nach ihnen zu verhalten? Gutes Zureden scheint jedenfalls meist nicht zielführend zu sein: Innsbrucker Ökonomen haben im Rahmen eines Experiments nachgewiesen, dass eine monetäre Strafandrohung viel besser wirkt.



In einem Experiment mit über 700 Studierenden haben die Innsbrucker Forscher untersucht, mit welchen Maßnahmen moralisches Verhalten gefördert werden kann. Die Versuchspersonen erhielten einen Geldbetrag und konnten entscheiden, ob sie das Geld der UNICEF für Masernimpfstoffe spenden oder es selbst behalten. "Die Studierenden erhielten reale Geldbeträge und die Spenden gingen auch tatsächlich an die UNICEF", betont Michael Kirchler, Erstautor der Studie.



"Alle Probanden haben von uns später auch die Spendenquittungen erhalten." Die Ökonomen untersuchten drei mögliche Szenarien zur Unterstützung des moralischen Verhaltens: Aufklärung durch einen Arzt, die Aufhebung der Anonymität sowie eine monetäre Bestrafung von unmoralischem Verhalten.



Aufklärung ohne Wirkung



Im ersten Fall klärte ein Experte der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" die Studienteilnehmer zu Beginn zehn Minuten lang über die drastischen Folgen von Masernepidemien und die Wirkung von Impfaktionen auf. "Erstaunlicherweise zeigt diese Maßnahme keine Wirkung", resümiert Kirchler. "Die Teilnehmer spendeten die gleichen Beträge, ob sie zuvor aufgeklärt wurden oder nicht." Dabei spielte es auch keine Rolle, ob sie einzeln über ihre Spendenbereitschaft entschieden oder in einem Marktumfeld die Spendenbeträge mit anderen aushandelten.



Sehr wohl Wirkung zeigt die potenzielle monetäre Bestrafung von geringer Spendenbereitschaft und somit von unmoralischem Verhalten. In diesem Szenario nahmen weitere Personen an dem Experiment teil. Diese konnten die anderen Teilnehmer finanziell bestrafen, wenn sie unmoralisch handelten, mussten dafür aber auch einen Anteil ihres Startguthabens abgeben.



Spenden oder Strafe



"Wir spielten alle Szenarien mit jeder Gruppe zehn Mal durch", erzählt Kirchler. "So konnten die Teilnehmer ihr Verhalten auch der Situation anpassen. Und es zeigte sich, dass durch die Möglichkeit der finanziellen Bestrafung die Spendenbereitschaft deutlich anstieg. Bereits in der ersten Entscheidung zeigte sich moralischeres Verhalten, da die Probanden die Gefahr der Bestrafung in die Entscheidung integrierten."



Unterschiedlich reagierten die Versuchspersonen, wenn sie nicht mehr anonym agieren konnten: "Wenn Personen allein entscheiden müssen, zeigt diese Maßnahmen durchaus Wirkung", so Kirchler. "Im Marktumfeld hingegen macht die Aufhebung der Anonymität keinen Unterschied. Wir führen dies darauf zurück, dass die Verantwortung für die Entscheidung hier auf beide Handelspartner aufgeteilt ist."



Die Wissenschafter schließen aus den Ergebnissen, dass extrinsische Anreize stärker wirken als intrinsische. "Wir haben in dieser Studie den Einfluss von zwei sehr unterschiedlichen institutionellen Szenarien auf das moralische Verhalten des Menschen untersucht: individuelle und marktgetriebene Entscheidungen", erklärt Kirchler. "Die Ergebnisse können helfen, Regeln für die Einhaltung von ethischen Normen und Standards sowohl in der Gesellschaft als auch in Unternehmen zu optimieren." (red, 29.11.2016)