Formel 1 bleibt bis Ende 2019 in Monza

Laut Veranstaltern Vertrag mit Ecclestone unterzeichnet

Monza – Die Formel 1 macht auch in den nächsten drei Jahren Station in Monza. Wie die Veranstalter des italienischen Grand Prix am Dienstag mitteilten, wurde ein entsprechender Vertrag mit Chefvermarkter Bernie Ecclestone nun auch unterzeichnet. Bereits im September hatten die Organisatoren des Traditionsrennen eine grundsätzliche Übereinkunft bis Ende 2019 verkündet.

Die Formel 1 fährt in Monza seit ihrem Gründungsjahr 1950. Nur in der Saison 1980 wurde der Große Preis von Italien in Imola ausgetragen. Das Rennen 2017 ist für den 3. September angesetzt.

In den vergangenen Jahren hat Ecclestone aus wirtschaftlichen Gründen immer weniger Grand Prix in den Kernmarkt Europa vergeben. Immer mehr Gastgeber haben Mühe, die vom Briten geforderten Gebühren in zweistelliger Millionenhöhe aufzubringen. (APA; 29.11.2016)