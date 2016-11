"Forza Horizon 3": Große Erweiterung bringt Schnee und Eis nach Australien

Addon namens "Blizzard Mountain" bringt 50 neue Events, frische Modi und sieben Fahrzeuge

Die erste große Erweiterung zum viel gelobten Rennspiel "Forza Horizon 3" verwandelt das fiktive Australien in eine verschneite Winterlandschaft – oder zumindest einen abgesteckten Teil davon. Das Addon namens "Blizzard Mountain" bringt 50 neue Events und sieben Fahrzeuge, die allesamt auf die eisigen Konditionen abgestimmt wurden. Dazu gehören beispielsweise ein neuer Ford Focus Gymkhana sowie der Lancia Delta S4 aus dem Jahr 1985.

Abfahrten und Sturmrennen

Für Gipfelstürmer stehen zudem frische Bewerbe wie Abfahrten und Steigungsrennen sowie Rennen in stürmenden Blizzards. Zahlreiche zusätzliche Nebenmissionen stehen ebenfalls am Plan. "Blizzard Mountain" soll am 13. Dezember erscheinen und setzt das Hauptspiel voraus. (zw, 29.11.2016)

"Forza Horizon 3" ist für Windows 10 und Xbox One erschienen.