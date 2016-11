Hakenkreuzfahne aus Wohnzimmer beschlagnahmt

Ein Mann aus Ottakring hatte eine Hakenkreuzfahne im Wohnzimmer hängen – weil eine Passantin durchs Fenster das Corpus Delicti sah, wurde dieses konfisziert

Wien – Ein 30-jähriger Wiener ist nach dem Verbotsgesetz angezeigt worden, weil er sich eine Hakenkreuzfahne ins Wohnzimmer gehängt hatte. Das NS-Symbol war von der Straße aus gut sichtbar, deshalb alarmierte eine Zeugin am Montag um die Mittagszeit die Polizei.

Die Beamten rückten aus und stellten die Fahne in der Ottakringer Koppstraße sicher.

Anzeige wegen Wiederbetätigung

Laut Polizeisprecher Thomas Keiblinger handelte es sich bei dem Angezeigten um einen bisher nicht einschlägig in Erscheinung getretenen Verdächtigen. Er wurde wegen Wiederbetätigung auf freiem Fuß angezeigt, das Landesamt für Verfassungsschutz in die Ermittlungen eingeschaltet.

Staatsgefährdende Nazi-Lieder

Detail am Rande: In der Koppstraße befindet sich auch das Fritz-Stüber-Heim, das seit Jahrzehnten als Treffpunkt für die rechtsextremen Szene in Wien gilt. Derzeit läuft ein Wiederbetätigungsprozess im Wiener Landesgericht gegen einen gebürtigen Deutschen mit dem Spitznamen "Rocker Rolf", der im Juli 2014 vor 20 Gleichgesinnten im Stüber-Heim NS-Lieder gesungen haben soll.