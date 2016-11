VwGH-Entscheid könnte zu Rückschiebestopp nach Kroatien führen

Entscheid des Verwaltungsgerichtshofes stellt die derzeitige Praxis der heimischen Asylbehörden infrage

Wien – Ein aktueller Spruch des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH), der dem STANDARD vorliegt, könnte in Österreich ab sofort tiefgreifende flüchtlingspolitische Folgen haben. Konkret könnte die derzeit intensiv betriebene Praxis der Asylbehörden, Flüchtlinge, die während der großen Fluchtbewegung 2015 und zu Beginn des Jahres 2016 nach Österreich kamen, laut der EU-weit geltenden Dublin-III-Verordnung nach Kroatien zurückzuschicken, fortan stocken oder gar enden.

Grund dafür: In dem Entscheid vom 16. November zum Fall einer syrischen Familie widerspricht das Höchstgericht der von den heimischen Asylbehörden und -gerichten bisher vertretenen Ansicht, die Einreise der Flüchtlinge sei illegal erfolgt. Die Illegalität der Einreise ist eine von mehreren Voraussetzungen, um die Dublin-III-Verordnung anwenden zu können – und Flüchtlinge in jenes Land zurückzuschicken, in dem sie als Erstes den Boden der EU betreten haben.

"Organisierte" Grenzübertritte

Die Grenzübertritte der syrischen Familie auf der Westbalkanroute seien vielmehr "von den staatlichen Sicherheitsbehörden der betroffenen Mitgliedstaaten organisiert und geduldet" worden, führte die den Fall vertretende niederösterreichische Anwältin in ihrer Revisionsschrift gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus. Dieses hatte die Dublin-Rückschiebung für rechtmäßig erklärt.

Dass sie auf offene Grenzen gestoßen seien, hätten die syrischen Familienmitglieder auch zu Protokoll gegeben. Laut VwGH muss dies vom in dem Einzelfall aber noch genauer überprüft werden.

Auch Europäischer Gerichtshof prüft



Ob die Grenzen im rechtlichen Sinne offen oder geschlossen gewesen seien, ist zudem Inhalt eines am 14. September 2016 vom Obersten Gerichtshof der Republik Slowenien vorgelegten, seit 28. Oktober geführten Prüfverfahrens vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg.

Entsprechend den Usancen gelte es, dessen Ausgang auch in anderen EU-Staaten, also etwa Österreich, abzuwarten, erläutert Hans-Peter Lehofer, Pressesprecher des VwGH. Dass Kroatien-Rückschiebungen dadurch stocken könnten, sei "durchaus möglich".

Diakonie: weitreichende Folgen

Noch weiter reichende Folge sieht man bei der Diakonie, deren Rechtsberatung in diesem Fall unterstützend tätig war: "Aus unserer Sicht muss es nun in allen beim Bundesverwaltungsgericht anhängigen Fällen, aber auch allen bereits nach Kroatien Rückgeschobenen aufschiebende Wirkung erteilen", sagt dort Grundlagenreferent Christoph Riedl. Die betroffenen Flüchtlinge müssten "auf österreichische Kosten zurückgeholt werden.



Auch der Anwalt und Asylrechtsexperte Georg Bürstmayr sieht weitreichende Konsequenzen: Die heimischen Asylbehörden seien nunmehr aufgerufen, in jedem vergleichbaren Dublin-Rückschiebefall einzeln zu überprüfen, ob die Grenzübertritte heimlich oder legal erfolgt seien. "Das ist ein Bombe", meint er.

Experte Funk: Wirkkraft auch in anderen Fällen

Entscheide des Verwaltungsgerichtshofs sind, wie Urteile von Gerichten allgemein, nur im jeweiligen Einzelfall gültig. Werde damit jedoch eine Handlung oder Praxis beurteilt, die in anderen Fällen gleich oder sehr ähnlich sei, komme einem VwGH-Spruch umfassendere Wirkkraft zu. Würden weitere Entscheidungen von ihm abweichen, so müsste dies eigens begründet werden, erläutert der Verfassungsrechtler Bernd-Christian Funk. (Irene Brickner, 29.11.2016)