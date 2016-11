Russland: Syrien hat Durchbruch bei Schlacht um Ostaleppo erreicht

Fall des von Rebellen und Extremisten kontrollierten Stadtteils könnte zu einem Wendepunkt im Syrien-Krieg werden

Damaskus/Moskau – Die syrische Armee hat nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums fast die Hälfte von Ostaleppo zurückerobert. In den vergangenen 24 Stunden sei ihr ein Durchbruch im Kampf um die Stadt gelungen, erklärte das Ministerium in Moskau am Dienstag laut der Nachrichtenagentur Interfax.

Die syrischen Soldaten hätten die Lage radikal verändert. Der Ostteil der Stadt wird von Rebellen und Extremisten kontrolliert. Sein Fall könnte zu einem Wendepunkt im Syrien-Krieg werden.

Syriens Präsident Bashar al-Assad wird von Russland, Iran und der libanesischen Hisbollah-Miliz unterstützt. Seine Gegner sind eine heterogene Mischung aus Oppositionellen und Extremisten, die vom Westen und den konservativen arabischen Golfstaaten Hilfe erhalten. Zwischen den Fronten werden zehntausende Zivilisten zerrieben. Sie sterben im Bombenhagel.

Medizinische Versorgung und Lebensmittel gibt es kaum noch. Wo sie können, versuchen Tausende, den Kämpfen zu entfliehen. (APA, 29.11.2016)