Blackrock weitet Europa-Engagement vor Italien-Referendum aus

Rom – Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock geht vor dem Referendum in Italien auf Schnäppchenjagd in Europa. Das Engagement bei europäischen Banken und anderen Finanztiteln, die vor dem Votum unter Druck geraten sind, sei ausgeweitet worden, sagte der Chef der Blackrock-Sparte für festverzinsliche Wertpapiere, Rick Rieder.

Blackrock halte auch weiter an italienischen Staatsanleihen fest, fügte er hinzu. Allerdings sei hier das Engagement rückläufig.

Am Sonntag stimmen die Italiener in einem Referendum über eine Verfassungsänderung ab. Sollten die Italiener die Reform ablehnen, wird eine politische Krise in dem hoch verschuldeten Euro-Land befürchtet. Ministerpräsident Matteo Renzi hat bei einem Nein-Votum seinen Rücktritt angekündigt. Börsianer befürchten, dass ein Sturz der Renzi-Regierung die Sanierung der krisengeplagten italienischen Banken erschwert. (APA, Reuters, 29.11.2016)