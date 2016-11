"Cyber Monday" beschert US-Onlinehandel Rekordabsatz

Kunden gaben rund 3,2 Milliarden Euro aus – Damit sogar noch mehr als am "Black Friday"

Beim alljährlichen Shopping-Spektakel rund um den US-Feiertag Thanksgiving sind die digitalen Geschäfte weiter auf dem Vormarsch. Der "Cyber Monday", bei dem mit Online-Rabatten gelockt wird, übertraf die Erwartungen deutlich. Nach vorläufigen Schätzungen der Marktforschungsfirma Adobe Digital Insights (ADI) gaben US-Kunden den Rekordwert von 3,39 Milliarden Dollar (3,2 Mrd. Euro) im Internet aus.

Das entspreche einem Plus von 10,2 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, teilte ADI am Montag mit. Die Prognose des Analysehauses hatte bei 3,05 Milliarden Dollar gelegen.

Einordnung

Damit übertraf der "Cyber Monday" die Online-Verkäufe am traditionellen Großverkaufstag "Black Friday" nach Thanksgiving leicht. Hier gab es laut ADI einen Anstieg von 21,6 Prozent auf 3,34 Milliarden Dollar. Nach einer Umfrage des US-Einzelhandelsverbandes NRF shoppen an dem verlängerten Wochenende inzwischen mehr Menschen im Internet als in Geschäften. Insgesamt hätten sich von Donnerstag bis Sonntag etwa 154 Millionen Kunden am Kaufrausch beteiligt, nach 151 Millionen im Vorjahr. Der Betrag, der im Schnitt pro Person ausgegeben wurde, sank indes um 3,5 Prozent auf 289 Dollar. (APA, 29.11.2016)