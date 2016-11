Wes Anderson inszeniert Weihnachtsspot für H&M mit Adrien Brody

Nach "Grand Budapest Hotel" organisiert er mit Brody als Schaffner Ralph einen Brunch auf Schienen

Wien – Wes Anderson (zuletzt: "Grand Budapest Hotel") hat einen Weihnachtsspot für die schwedische Textilkette H&M gedreht – ein Fest in einem Zug durch verschneite Landschaft:

Ein Schneesturm setzt die Passagiere in "Come Together" in dem Zug fest – Schaffner Ralph muss ihnen die mehr als elf Stunden Verspätung mitteilen und organisiert daraufhin einen Weihnachtsbrunch wie auf Schienen.

Die Passagiere führen zur improvisierten Feier – genau: – die gerade frisch erhältliche Festtagskollektion von H & M aus. Pressestatement des Konzerns dazu: "Es geht darum, ungezwungene Looks mit dem Sinn für das Besondere zu verbinden." (red, 29.11.20116)