Wolkenkratzer in San Francisco sinkt und kippt seitwärts

Luftaufnahmen belegen Bewegung von "Schiefem Turm von San Francisco" – Wohnungseigentümer reichten Klage gegen Eigentümer ein



San Francisco – Der 58 Stockwerke zählende und knapp 200 Meter hohe Millennium Tower von San Francisco sinkt jedes Jahr um mehrere Zentimeter und kippt seitwärts. Das geht aus Satellitenbildern der Europäischen Raumfahrtagentur ESA von dem 2009 fertiggestellten Wolkenkratzer mit dunkler Glasfassade hervor, in dem Luxus-Apartments untergebracht sind.

Vermutlich ruhten die Stützstäbe unter dem Bau nicht fest auf dem Fundament, heißt es in einer ESA-Mitteilung vom Wochenende. In der kalifornischen Küstenstadt sorgt das als "Schiefer Turm von San Francisco" verspottete Gebäude schon seit längerer Zeit für Gesprächsstoff. Für die mehr als 400 edlen Wohnungen im Herzen der Innenstadt hatten Käufer mehrere Millionen Dollar gezahlt.

foto: esa seom insarap study/esa via ap Satellitenaufnahme der ESA mit Radarmarkierungen: Grüne Punkte weichen nicht ab, rote Punkte zeigen Abweichungen von 40 Millimeter pro Jahr.

Der Millennium Tower ist der höchste Wohnbau in der immer wieder von Erdbeben geplagten Stadt. Einem Gutachter zufolge ist es seit 2009 mehr als 40 Zentimeter gesunken und 15 Zentimeter zur Seite gekippt.

In einer Sammelklage gegen die Eigentümer, die Schadenersatz in Höhe von 500 Millionen Dollar (472,2 Millionen Euro) fordert, ist von Rissen im Gebäude und eintretendem Wasser die Rede. Erdbeben könnten die Lage noch verschlimmern. Möglicherweise habe auch der Bau eines neuen Zug- und Busbahnhofs neben dem Wolkenkratzer zu der gefährlichen Entwicklung beigetragen, heißt es in der Klageschrift.

Die Entwicklerfirma muss sich möglicherweise auch strafrechtlich verantworten, sofern sie von dem Problem wusste. "Wir werden nicht tatenlos zusehen und einem Entwickler erlauben, sich auf Kosten anderer zu bereichern, indem entscheidende Informationen versteckt werden, die laut Gesetz offengelegt werden müssen", teilte Staatsanwalt Dennis Herrera nach einer Klage Anfang November mit. (APA, dpa, 29.11.2016)