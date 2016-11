Flugzeug mit Fußballteam in Kolumbien abgestürzt: Mehrere Überlebende

Über 80 Menschen befanden sich in dem von AF Chapecoense gecharterten Flugzeug – Offenbar zehn Überlebende

Bogotá – Ein Flugzeug mit mehr als 80 Menschen an Bord ist in Kolumbien abgestürzt, berichteten Flugbehörden des Departements Antioquia am frühen Dienstag dem Fernsehsender Caracol. In der Chartermaschine reiste das Fußballteam des brasilianischen Erstligisten AF Chapecoense aus Chapecó im Süden Brasiliens.

Zumindest zehn Überlebende wurden in das Krankenhaus von La Ceja eingeliefert, berichten lokale Medien. Ein Versuch, die Unglücksstelle mit einem Militärhubschrauber zu erreichen, musste wegen des schlechten Wetters abgebrochen werden.

Imágenes del lugar del accidente del avión que transportaba al equipo #Chapecoense. Por ahora, han rescatado cuatro sobrevivientes. pic.twitter.com/5bioFtydrj — RCN Radio Medellín (@RCN990Medellin) November 29, 2016

Die Maschine der venzolanischen Airline Lamia sei auf dem Flug LMI 2933 aus Viru Viru (Santa Cruz de la Sierra), Bolivien, gegen 22 Uhr (Ortszeit) kurz vor dem Ziel bei dem Berg El Gordo in der Nähe La Unións vom Radar verschwunden, sagte Iván Viera vom Notdienst von Antioquia.

Berichte über Treibstoffmangel

Laut ersten Vermutungen könnte auf dem Flug nach Medellín der Treibstoff knapp geworden sein. Die dortige Flughafenbehörde berichtete unter Berufung auf den Kontrollturm von Problemen mit der Bordelektronik.

Bei dem Flugzeug handelte es sich um das Fabrikat BAe 146 des Herstellers British Aerospace, auch bekannt als Avro RJ. Der Jungfernflug der in Woodford, Großbritannien, hergestellten Maschine fand am 26. März 1999 für Mesaba Airlines statt.

Das Fußballteam war auf dem Weg nach Medellín, wo es am Mittwoch bei der Copa Sudamericana, dem südamerikanischen Äquivalent zur Europa League, das Finalhinspiel gegen den kolumbianischen Vertreter Atlético Nacional bestreiten sollte. Auf Facebook postete der Verein ein Statement, wonach man auf eine offizielle Stellungnahme der kolumbianischen Luftfahrtbehörde warten wolle. (red, APA, dpa, 29.11.2016)