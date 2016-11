Österreich-Cover im "Spiegel" je nach Anlass

Einen solchen Split hat das Nachrichtenmagazin in der Vergangenheit bereits mehrfach gemacht

Berlin – Zum "Riesentheater" an der Wiener Burg erschien "Der Spiegel" diese Woche in Österreich mit einem eigenem Cover, im übrigen Verbreitungsgebiet zum Trump-Clan. "Es gab ein aktuelles Thema, deshalb haben wir uns dafür entschieden", sagt "Spiegel"-Pressesprecher Martin Grabowski auf STANDARD-Anfrage. Einen solchen Split hat das Nachrichtenmagazin in der Vergangenheit bereits mehrfach gemacht. Grabowski stellt je nach Anlass weitere in Aussicht. (red, 28.11.2016)