TV- und Radiotipps für Dienstag, 29. November

Die 2 im Porträt, Report über Wahlfinish, Philosoph Franz Schuh bei Stermann/Grissemann, Themenabend zu Fidel Castro und Maggie Smith in "Eine Erbschaft in Paris"

18.30 MAGAZIN

Heute konkret Es ist billig, es ist flexibel, und der Konsument schmeckt den Unterschied nicht: Palmöl ist das beliebteste Fett der Lebensmittelindustrie. Doch das billige Öl hat seinen Preis: Um den steigenden Bedarf zu decken, wird für die Palmölplantagen Regenwald gerodet. Bis 18.51, ORF 2

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Eine Erbschaft in Paris (My Old Lady, GB/F/USA 2014, Israel Horovitz) Mathias (Kevin Kline) erbt eine wertvolle Wohnung in Paris. Bald muss er aber feststellen, dass die 92-jährige Mathilde (Maggie Smith) ein lebenslängliches Wohnrecht darin innehat – und er ihr auch noch Unterhalt zahlen muss. Ein unkonventioneller WG-Streit, den Maggie Smith, wie alles was sie berührt, vergoldet. Bis 22.20, Servus TV

20.15 DOPPELPORTRÄT

Die 2 im Porträt – Vor der Entscheidung Wenige Tage vor der Bundespräsidentschaftswahl beleuchten Gerhard Jelinek und Birgit Mosser-Schuöcker die beiden Kandidaten für das höchste Amt im Staat. Wo kommen Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen her – persönlich, politisch? Ein Doppelporträt. Bis 21.05, ORF 2

21.00 MAGAZIN

Frontal 21 Im deutschen Politmagazins geht es um die miesen Tricks der Inkasso-Firmen. "Rent a Sozi" und die Folgen, Steuermilliarden für die Riester-Rente, Zwangsadoptionen in der DDR und die gescheiterte Rüstungspolitik von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Bis 21.45, ZDF

21.05 MAGAZIN

Wahl 2016: Report Gäste im Studio sind FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl und Alexander Van der Bellens Wahlkampfleiter Lothar Lockl. Themen bei Susanne Schnabl: 1) Das Wahlkampffinale. 2) Wahl ohne Pannen? 3) Jobvermittler. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DOKUMENTATION

In memoriam: Fidel Castro Drei Dokumentationen erinnern an den verstorbenen Staatschef: Ein Leben für die Revolution erzählt die geheimnisumwobene Lebensgeschichte Castros. Um 21.55 Uhr beschreibt Kuba – Von Krisen und Revolutionen die Ereignisse um das Jahr 1962, als die Welt knapp vor dem Dritten Weltkrieg stand. Um 22.45 Uhr folgt Oliver Stones Porträt Commandante. Der Hollywood-Regisseur 2003 im Gespräch mit Fidel Castro. Bis 20.35, ORF 3

22.00 TALK

Willkommen Österreich Bitterböse Gags zu aktuellen Themen. Zu Gast beim Satirikerduo Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind der Musiker und S.T.S.-Drittel Gert Steinbäcker und der Philosoph Franz Schuh. Bis 22.55, ORF 1

22.35 MAGAZIN + DISKUSSION

Kreuz & quer Auf ein Porträt des Patrons folgt um 23.20 Uhr eine Diskussion mit Günther Kaindlstorfer zum Thema "Jesus – eine Zumutung". Gäste: der Philosoph Peter Strasser (Graz), die katholische Theologin Margareta Gruber (Vallendar bei Koblenz), der Kulturwissenschafter und Philosoph Thomas Macho (Wien) und der evangelisch-reformierte Theologe Ulrich Körtner (Wien). Bis 0.10, ORF 2

23.30 DRAMA

'Teufelsbraten (1/2) (D 2006, Hermine Huntgeburth) Hildegard ist hochbegabt, doch ihrer Familie ist ihr Wissensdurst eher unheimlich. Im Laufe der Geschichte wird das Mädchen von Nina Siebertz, Charlotte Steinhauer und Anna Fischer verkörpert. Berührendes Nachkriegsdrama. Zweiter Teil: 6. 12., 23.30 Uhr. Bis 1.00, ARD