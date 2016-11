200. NFL-Sieg für den Quarterback der New England Patriots

New York – Quarterback Tom Brady hat beim 22:17-Auswärtserfolg der New England Patriots über die New York Jets seinen 200. Sieg in der National Football League (NFL) gefeiert. Damit zog der 39-Jährige in dieser Statistik mit Rekordhalter Peyton Manning gleich. Zudem übertraf Brady als fünfter Spieler der NFL-Geschichte die Marke von 60.000 Passing-Yards. (APA; 28.11.2016)