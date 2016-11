BerlinsuchtVader: Polizei fahndet nach Darth Vader

Filmbösewicht an Würstelstand entdeckt – An "Atembeschwerden und Jähzorn" zu erkennen

Beamte der Berliner Polizei haben sich als Star-Wars-Fans geoutet. Passend zum Vorverkaufsstart des neuen Films "Rogue One" veröffentlichten sie unter dem Hashtag #BerlinsuchtVader neben einem Video auch einen fiktiven Steckbrief zum berühmten Bösewicht des Weltraumepos.

Darth Vader am Currywurst-Stand

"Herr Vader" sei neben einer "rot leuchtenden Hieb- und Stichwaffe" an "Atembeschwerden und Jähzorn" zu erkennen, schrieb die Polizei unter anderem am Montag auf Twitter.

Wir spürrten heute Früh eine starke Erschütterung der Macht in #Berlin.

Sachdienliche Hinweise unter:#BerlinSuchtVader

^tsm pic.twitter.com/Au62Np5Thg — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 28. November 2016

Tatsächlich hielten einige den Gesuchten wenig später fest – jedoch nicht wörtlich, sondern nur per Smartphone-Kamera. Die ersten Fotos zeigten Darth Vader am Currywurst-Stand, mit wehendem Umhang am Potsdamer Platz oder vor dem Reichstag. Auch die Polizei Mainz machte mit: Ein Tweet zeigt einen Beamten mit zwei Lichtschwertern, als er zwei Stormtrooper "entwaffnet". (APA, 28.11.2016)