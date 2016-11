Museumshausmeister stößt auf Vogelmumie

Ägyptisches Fundstück dürfte während des Zweiten Weltkriegs in eine Kiste gelegt und vergessen worden sein

Aachen – Der Hausmeister des Suermondt-Ludwig-Museums in Aachen hat im Keller zufällig eine jahrtausendealte Vogelmumie aus Ägypten entdeckt (ein Foto finden Sie hier). Das Fundstück lag in einer Holztruhe, die für eine Ausstellung nach oben gebracht werden sollte. "Wahrscheinlich ist die Mumie des kleinen Falken während oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in die Truhe gelegt worden. Vom wem, wissen wir aber nicht", so eine Stadtsprecherin am Montag.

Als der Hausmeister Exponate für eine Museumsschau mit kuriosen Sammlerstücken der Aachener Bürgerschaft aus dem 19. Jahrhundert zusammentragen wollte, fand er den konservierten Vogel. Er ist nun vom 7. Dezember an in der Ausstellung "Wundern und Staunen" zu sehen – neben ausgestopften Haien und Krokodilen, chinesischen Glückskugeln, einem spätgotischen Hundemaulkorb und einem Schneckenhaus aus der Südsee. (APA, red, 28. 11. 2016)