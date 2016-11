OnePlus 3T: Unboxing im Kampfjet

Smartphone-Hersteller holt sich früheren Vine-Star für Enthüllung der besonderen Art

Mit dem OnePlus 3T hat der chinesische Hardwarehersteller OnePlus vor kurzem seinem aktuellen Top-Smartphone ein Update verpasst. In ersten Tests konnte dieses durchaus überzeugen, trotz einer leichten Preiserhöhung biete das Gerät noch immer ein besseres Preis/Leistungsverhältnis als die Konkurrenten von Apple, Samsung oder auch Google.

Unboxing

Nun will der Hersteller den Marktstart auch passend zelebrieren, und hat sich dazu ein Unboxing der besonderen Art einfallen lassen. Der ehemalige Vine-Star Jake Paul (die Video-Plattform wurde vor kurzem eingestellt), wurde kurzerhand in einen Kampfjet gepackt, um das Gerät in diesem Rahmen stilecht auszupacken.

Das daraus resultierende Video kann auf Youtube betrachtet werden. Das OnePlus 3T zeichnet sich unter anderem durch einen Snapdragon 821 Prozessor und 6 GB RAM aus, als Betriebssystem wird Android 6.0.1 mit den Erweiterungen des Oxygen OS von OnePlus mitgeliefert. (apo, 28.11.2016)