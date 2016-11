Huawei ruft zu #BePresent auf: Leg einmal im Jahr das Smartphone zur Seite

Der Spot erzählt die Geschichte eines kleinen Buben, der in seiner Familie der einzige zu sein scheint, der sich auf Weihnachten freut

Wien – Dieses jahr ruft Huawei zu #BePresent auf und damit dazu, Weihnachten als die Zeit zu sehen, in der man das Handy mal zur Seite legt und stattdessen bewusst Zeit mit seinen Liebsten verbringt. Die Kampagne startet in Österreich Ende November und umfasst TV, Kino, Out-of-Home, Online sowie Social Media.

Der Spot erzählt die Geschichte eines kleinen Buben, der in seiner Familie der einzige zu sein scheint, der sich wahrlich auf Weihnachten freut. Geschwister und Eltern sind mit ihren Smartphones und Tablets in ihre Alltagsaufgaben vertieft. Am Ende siegt aber doch der gemeinsame Weihnachtszauber. Der emotionale TV-Spot wird in zwei Varianten zum Einsatz kommen.

Die Kampagne wird neben Österreich noch in mehr als 20 weiteren Ländern umgesetzt. Die kreative Konzeption stammt von Leomek Hatoda. (red, 28.11.2016)