FPÖ höhnt über ÖVP-interne Konflikte bei Präsidentenwahl

Der Abgang von Klubobmann Lopatka gilt als eher unwahrscheinlich

Wien – Der oberösterreichische FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner hat am Montag über die Situation in der ÖVP gehöhnt. VP-Klubchef Reinhold Lopatka könne mit seiner Empfehlung für Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer die ÖVP-Linie gar nicht konterkarieren, da es gar keine Linie gebe, sagte Haimbuchner. Lopatka wollte sich nicht zu der Causa äußern.

"Ich könnte Kollegen Mitterlehner genug Namen aus den Reihen der ÖVP nennen, die ob der freien Entscheidung, dass sie Norbert Hofer die Stimme geben wollen, demnach ebenfalls von ihm zu einem Einzelgespräch gebeten werden müssten", stellte der Freiheitliche in einer Aussendung fest. Haimbuchner, der auch stellvertretender Bundesparteiobmann ist, kritisierte weiters, dass es für ÖVP-Obmann Mitterlehner offenbar in Ordnung sei, wenn sich ÖVP-Bürgermeister für den grünen Kandidaten Alexander Van der Bellen aussprechen.

Strache ortet Maulkorberlass

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ortet unterdessen einen "Maulkorberlass", den es in der ÖVP für Wahlempfehlungen für Hofer setze. Auf seiner Facebook-Seite sprach er am Montag von einem "demokratiepolitischen Skandal" und springt Lopatka zur Seite.

Lopatka "darf nicht einmal äußern", dass er FPÖ-Bundespräsidentenkandidat Hofer für den besseren Präsidentschaftskandidaten hält, kritisierte Strache. Laut seinen Angaben hätten auch andere "hochrangige ÖVP-Vertreter" geplant, sich im Lauf der Woche "positiv in Richtung Norbert Hofer" zu äußern. "Es handelt sich hier anscheinend um einen Einschüchterungsversuch von Noch-ÖVP-Parteichef Mitterlehner", stellte der FPÖ-Obmann fest. An alle Bürger und ÖVP- sowie auch SPÖ-Funktionäre gerichtet schreibt Strache: "Lasst euch von Eurer Parteispitze nicht bevormunden und nichts vorschreiben, lasst euch das nicht gefallen!"

Termin nicht bekannt

Wann das angekündigte Gespräch zwischen Mitterlehner und Lopatka genau stattfindet, war am Montag in der Früh noch nicht in Erfahrung zu bringen. Es könnte im Rahmen des Montags-Jour-fixe am Nachmittag stattfinden. Lopatka selbst wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern.

ÖVP-Frauenchefin Dorothea Schittenhelm, sie ist auch eine Stellvertreterin Lopatkas, ortet "Irritationen" zwischen den beiden. Am wichtigsten sei es nun, dass Mitterlehner und Lopatka miteinander reden, diese Irritationen ausräumen und das Vertrauen wieder herstellen, sagte sie zur APA.

Klubchef kann nur freiwillig abtreten

Dass es tatsächlich zu einem Abgang des Klubchefs kommen könnte, gilt in der ÖVP als äußerst unwahrscheinlich, umso mehr, als dem Vernehmen nach eine Mehrheit der schwarzen Abgeordneten selbst eher pro Hofer eingestellt ist. Noch dazu ist laut Geschäftsordnung der Klubchef für die gesamte Legislaturperiode gewählt und kann de facto nur freiwillig abtreten.

Eine offizielle Wahlempfehlung der ÖVP gab es für die Bundespräsidentenstichwahl nicht, es gibt auch keinen Vorstandsbeschluss dazu, lediglich ein "Agreement", bestätigte die Bundespartei am Montag. Allerdings sprachen sich in den vergangenen Wochen abwärts von Mitterlehner einige Parteivertreter für ihren Favoriten aus. (APA, 28.11.2016)