Kärntner erzielt Tor zum 1:1 im ersten Drittel

Philadelphia/Wien – Michael Raffl hat sich in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL erneut in die Scorerliste eingetragen. Der Kärntner traf beim 5:3-Heimsieg seiner Philadelphia Flyers gegen die Calgary Flames im ersten Drittel zum 1:1. Michael Grabner erlitt mit seinen New York Rangers eine 2:0-Heimniederlage gegen die Ottawa Senators. (APA; 28.11.2016)