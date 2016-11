Webseite des Außenministeriums nach Angriff aus Türkei offline

Türkisches Hackerkollektiv behauptet, Webseite mit Anfragen überflutet zu haben

Die türkische Hackergruppe Aslan Neferler Tim hat wieder zugeschlagen: Sie soll am Wochenende die Webseite des österreichischen Außenministeriums angegriffen haben. Dabei handelte es sich um einen sogenannten Überlastungsangriff, bei dem massenhaft Anfragen an die Server der Seite geschickt werden, bis diese überfordert sind und streiken. Dabei handelt es sich um keinen "Hack" in dem Sinn, dass Fremde in interne Netzwerke des Ziels eindringen.

"Technisches Problem"



Das Außenministerium dementierte gegenüber "Heute" dann auch, gehackt worden zu sein. Man gab an, dass es ein "technisches Problem beim Webseitenprovider" gegeben habe. Aslan Neferler postete auf seiner eigenen Webseite allerdings Jubel über das Offlinegehen der Außenministeriumswebseite und bekannte sich dafür verantwortlich. Die Gruppe hat in der Vergangenheit bereits die Oesterreichische Nationalbank ins Visier genommen.

Rache für Waffenembargo?

Der Angriff soll Rache für das kürzlich verkündete Waffenembargo Österreichs gegen die Türkei gewesen sein. Aus der türkischen Politik gab es in der Vergangenheit immer mehr Kritik an der österreichischen Regierung. In welcher Verbindung Aslan Neferler zu den türkischen Behörden, etwa Geheimdiensten, steht, ist nicht bekannt. (fsc, 28.11.2016)