Juventus patzt in Genua

Alte Dame trotz 1:3-Niederlage weiter top

Genua – Juventus Turin hat in der italienischen Serie A überraschend eine Niederlage bei CFC Genoa hinnehmen müssen. Der Tabellenführer verlor am Sonntag 1:3 (0:3). Ein früher Doppelpack von Giovanni Simeone (3., 13.) schockte die Turiner, Alex Sandro sorgte mit einem Eigentor für das 3:0 (29.).

Lediglich für Resultatskosmetik sorgte Miralem Pjanic, der per Freistoß zum 3:1-Endstand (82.) traf. Die "Alte Dame" war zuvor sechs Pflichtspiele in Serie ungeschlagen, bleibt trotz der Niederlage an der Tabellenspitze. (APA/dpa, 27.11.2016)