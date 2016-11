Türkei: Festgenommene BBC- und WDR-Journalisten freigelassen

Reporterin wollte in der südosttürkischen Provinz Siirt über ein Grubenunglück berichten

Istanbul – Die türkische Polizei hat die am Samstag festgenommene Reporterin Hatice Kamer wieder freigelassen. Das meldete der türkische Dienst der BBC, für die Kamer unter anderem arbeitete, am Sonntag.

Die Reporterin war in der südosttürkischen Provinz Siirt festgenommen worden, wo sie über ein Grubenunglück berichten wollte. Ein Grund für die Festnahme Kamers wurde nicht angegeben. Die 39-Jährige, die auch Vorsitzende eines örtlichen Journalistenverbandes ist, arbeitet auch für den Westdeutschen Rundfunk (WDR) und Voice of America.

Nach Angaben von Voice of America wurde am Samstag eine weitere Journalistin in der Region festgenommen. Khajijan Farqin, die ebenfalls über das Siirter Grubenunglück berichten wollte, arbeitet freischaffend für den kurdischen Dienst von Voice of America.

Seit der Verhängung des Ausnahmezustands am 21. Juli geht die türkische Regierung hart gegen kritische Medien vor. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von "Reporter ohne Grenzen" lag die Türkei schon vor dem Putschversuch Mitte Juli auf Platz 151 von 180 Ländern. (APA, 27.11.2016)