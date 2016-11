Lufthansa will am Montag wieder nach Plan fliegen

Eine Lösung im Konflikt gibt es noch nicht, am Sonntag fallen noch einige Flüge aus, am Montag ist Normalbetrieb geplant

Frankfurt – Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa will am Montag zu ihrem Flugplan zurückkehren und sämtliche Verbindungen wie vorgesehen anbieten. Für diesen Tag gebe es bisher keinen Streikaufruf der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit, erklärte die Fluggesellschaft am Sonntag auf Twitter. Am Sonntag musste die Airline wegen der vorhergehenden Streiktage noch 35 Flüge streichen.

Die Piloten haben wegen des Tarifkonflikts seit Mittwoch die Arbeit niedergelegt. An den vier Streiktagen verpassten rund 350.000 Passagiere ihren Flug. Die Gewerkschaft kündigt ihren Streik mindestens 24 Stunden im Voraus an.

Am Freitagabend hatte Cockpit in dem festgefahrenen Streit einen neuen Vorschlag der Fluggesellschaft abgelehnt. "Es gab keine Bewegung seitens Lufthansa auf uns zu", hatte Cockpit-Vorstand Jörg Handwerg der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. "Wir brauchen ein verhandlungsfähiges Angebot. Ansonsten kann es immer wieder zu Streikmaßnahmen kommen."

Unterdessen forderte Lufthansa-Personalchefin Bettina Volkens Cockpit auf, neue Gespräche mit dem Konzern aufzunehmen. "Wir müssen reden", sagte Volkens der "Bild am Sonntag". "Ich wünsche mir sehr, dass die Vereinigung Cockpit von ihrer unnachgiebigen Haltung endlich abrückt." (APA, 27.11.2016)