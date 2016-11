Pöltl mit gutem Debüt bei Torontos Farmteam

21 Punkte und 15 Rebounds bei erstem Einsatz für Torontos Farmteam

Mississauga (Ontario) – Nach vier Spielen ohne Einsatzminuten in der NBA hat Österreichs Basketball-Ass Jakob Pöltl am Samstagabend (Ortszeit) bei seinem ersten Auftritt für das Farmteam der Toronto Raptors in der Development League (D-League) eine gute Leistung gezeigt. Seine 21 Punkte und 15 Rebounds für die Raptors 905 konnten allerdings eine 91:100-Niederlage gegen die Maine Claws nicht verhindern.

Pöltl, der für Toronto bisher in acht Spielen (131 Minuten) 30 Punkte (Schnitt: 3,8) und 37 Rebounds (Schnitt: 4,6) verzeichnete, wurde am Samstagvormittag den 905ern zugeteilt, und soll nun dort Erfahrung sammeln.

Schon vor Saisonbeginn hatte sich der 21-Jährige geistig auf etwaige Einsätze in der 22 Teams umfassenden D-League vorbereitet: "Wenn es am Ende nicht reicht oder ich nicht gebraucht werde und ins D-League-Team versetzt werde, dann hat das auch seine positiven Seiten."

In der NBA selbst befinden sich die San Antonio Spurs und die Golden State Warriors weiter in beneidenswerter Form. Während Golden State mit dem 115:102 zuhause gegen die Minnesota Timberwolves den elften Sieg in Folge feierte, wahrte San Antonio beim 112:100 gegen die Washington Wizards auch im zehnten Auswärtsspiel seit Saisonbeginn seine Ungeschlagenheit. Das war in der Geschichte der NBA bisher erst vier Teams gelungen. (APA, 27.10.2016)

NBA-Ergebnisse vom Samstag: Washington Wizards – San Antonio Spurs 100:112, Charlotte Hornets – New York Knicks 107:102, Oklahoma City Thunder – Detroit Pistons 106:88, Miami Heat – Memphis Grizzlies 107:110, Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves 115:102.