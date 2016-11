Bundestagsvizepräsident Peter Hintze gestorben

Merkel-Vertrauter starb 66-jährig in der Nacht auf Sonntag

Berlin – Der deutsche Bundestagsvizepräsident Peter Hintze (CDU) ist tot. Das teilte ein CDU-Sprecher am Sonntag in Berlin mit. Hintze litt seit einiger Zeit an einer Krebserkrankung. Der 66-Jährige gehörte dem Bundestag seit 1990 an, von 1992 bis 1998 war er Generalsekretär der CDU.

Mehrere CDU-Politiker äußerten sich bestürzt. "Ich bin todtraurig. Peter Hintze war einer der geistreichsten und warmherzigsten Menschen, denen ich in der Politik jemals begegnet bin", schrieb die frühere Bundesfamilienministerin Kristina Schröder auf Twitter. "Er war geistreich, inspirierend, warmherzig und ein wunderbarer Kollege", schrieb dort der CSU-Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich. (APA, AFP, 27.11.2016)