BBC-Journalistin im türkischen Kurdengebiet festgenommen

Hatice Kamer recherchierte für türkischsprachiges Programm über Minenunglück

Istanbul – Im kurdisch geprägten Südosten der Türkei ist eine Journalistin festgenommen worden, die für das türkischsprachige Programm der öffentlich-rechtlichen britischen Sendergruppe BBC arbeitet. Hatice Kamer sei festgenommen worden, als sie über ein Unglück in einer Kupfermine in der Region Siirt berichtet habe, berichtete BBC Türkce am Samstag auf seiner Website.

Bei dem Minenunglück in der mehrheitlich von Kurden bewohnten Region waren mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen, nach sechs Vermissten wird noch gesucht. Kamer habe versucht, mit Angehörigen der Bergleute in Kontakt zu treten, erklärte die BBC. Gründe für ihre Festnahme seien nicht mitgeteilt worden. Kamer ist laut BBC die Chefin einer Journalistenvereinigung im Südosten der Türkei. (APA, 26.11.2016)