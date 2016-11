Ried – St. Pölten:

Christian Benbennek (Ried-Trainer): "Ich habe kein Verständnis für die Leistung in der zweiten Hälfte. Wir sind zwar schon lange in der Liga, aber immer noch ein Underdog, da musst du eine Sache immer auf den Platz bringen, nämlich Herz und Leidenschaft. Das hat uns St. Pölten in der zweiten Hälfte vorgemacht, sie haben uns gezeigt, wie man ein Spiel dreht und verdient gewonnen. Die zweite Hälfte können wir nicht so stehen lassen, solche Sachen muss man sofort abstellen."

Jochen Fallmann (St.-Pölten-Trainer): "In der ersten Hälfte sind wir gut ins Spiel gekommen, haben dann aber den Faden verloren. Wir haben in der Pause ein, zwei Dinge umgestellt und nach dem Ausgleich dann ein anderes Gesicht gezeigt. Es war notwendig die Spieler aufzurütteln. Aufgrund der zweiten Hälfte war der Sieg verdient."