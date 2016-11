Kroatien einen Schritt vor dem Sieg im Davis Cup

Gastgeber gehen mit Dreisatz-Erfolg im Doppel gegen Argentinien 2:1 in Führung

Zagreb – Kroatien fehlt beim Davis-Cup-Finale gegen Argentinien nur noch ein Sieg zum Titelgewinn. Der frühere US-Open-Sieger Marin Cilic und Ivan Dodig gewannen am Samstag in Zagreb das Doppel gegen Juan Martin del Potro und Leonardo Mayer nach 2:42 Stunden mit 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 6:3 und sorgten damit für das 2:1.

Cilic hatte für Kroatien am Vortag nach einem Marathonmatch über 3:35 Stunden gegen Federico Delbonis den ersten Sieg geholt. Im zweiten Duell schlug del Potro den Aufschlagriesen Ivo Karlovic und sorgte damit für den Ausgleich. Am Sonntag fällt die Entscheidung in den abschließenden Einzeln zwischen Cilic und del Potro sowie Karlovic und Delbonis.

Kroatien hatte 2005 zum bislang einzigen Mal den prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb gewonnen, Argentinien bei allen seiner bislang vier Finalteilnahmen verloren. (sid, red 26.11. 2016)