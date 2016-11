Kraft in Ruka Halbzeit-Zweiter, Fettner Vierter

Deutscher Freund in Führung

Ruka – Der Deutsche Severin Freund führt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Skispringens in Ruka am Samstag die Wertung an. Nach der Bestweite von 146 Metern hat der Vortags-Zweite 2,2 Punkte Vorsprung auf den Salzburger Stefan Kraft, der bei 140,5 Metern landete. Der Tiroler Manuel Fettner (136 m) ist mit 12,1 Punkten Rückstand hinter dem Polen Maciej Kot (140,5 m) Vierter.

Die Brüder Domen (14.) und Peter Prevc (12.), die am Vortag die Plätze eins bzw. drei belegt hatten, landeten nicht unter den Top Ten. (APA, 26.11. 2016)