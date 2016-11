Hunderttausende Südkoreaner fordern erneut Rücktritt der Präsidentin

Proteste in Seoul in der fünften Woche in Folge

Seoul – In Seoul sind am Samstag erneut mehrere hunderttausend Südkoreaner auf die Straße gegangen und haben den Rücktritt der umstrittenen Staatspräsidentin Park Geun-hye gefordert. Sie trotzten Schneeregen und Kälte, um zum fünften Mal in Folge an der wöchentlichen Kundgebung teilzunehmen.

Die Veranstalter sprachen von 350.000 Demonstranten und gingen davon aus, dass es im Laufe des Tages bis zu 1,5 Millionen werden könnten. Die Polizei sprach von 140.000 Protestierenden in Seoul – dort war sie mit tausenden Beamten im Einsatz.

Auch in anderen südkoreanischen Städten waren am Samstag Proteste gegen Park geplant. "Park, verschwinde jetzt", riefen einige Demonstranten, auch aus Lautsprechern an Lastwagen ertönte dieser Ruf. Die Präsidentin ist in eine massive Korruptionsaffäre verstrickt. Einer aktuellen Umfrage zufolge fordern neun von zehn Südkoreanern ihren Rücktritt.

Korruptionsvorwürfe

Im Zentrum der Affäre steht die langjährige Präsidentenfreundin Choi Soon-sil, die ihre Beziehungen zu Park genutzt haben soll, um Millionenspenden für Stiftungen einzutreiben und sich dabei persönlich zu bereichern. Choi sitzt inzwischen wegen des Verdachts auf Betrug und Machtmissbrauch in Haft. Der Skandal weitete sich am Donnerstag mit der Durchsuchung des Finanzministeriums und zweier Konzernzentralen aus.

Bereits in der kommenden Woche könnte es im Parlament eine Abstimmung über Parks Amtsenthebung geben. Mittlerweile unterstützen auch zahlreiche Abgeordnete der Regierungspartei Parks Absetzung. Seit Wochen gehen die Südkoreaner gegen Park auf die Straße. Die Proteste verliefen bisher friedlich und oft in ausgelassener Atmosphäre. (APA/AFP, 26.11.2016)