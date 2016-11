Mindestens zehn Tote bei Anschlag in Somalia

Explosion in der Nähe eines Gemüsemarkts

Mogadischu – Bei einem mutmaßlichen Anschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind nach Polizeiangaben mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Augenzeugen und Sicherheitskräfte sagten am Samstag, es habe in der Nähe eines belebten Gemüsemarktes eine Explosion gegeben.

Nach Angaben der Polizei gab es zudem auch ein Dutzend Verletzte. "Die Zahl der Toten wird sicherlich noch steigen." Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. Die Islamistenmiliz Al-Shabaab verübt immer wieder Anschläge in dem afrikanischen Staat sowie im Nachbarland Kenia. Sie kämpft gegen die Regierung in Mogadischu und für eine extrem strenge Auslegung des Islams. (APA/Reuters, 26.11.2016)