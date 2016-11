Ursache für den Einsturz vorerst nicht bekannt

Villach – In Villach ist am Freitagnachmittag in einem Fitnesscenter die Decke einer Ballspielhalle teilweise eingestürzt. Nach Angaben der Polizei stürzte ein mehr als 40 Quadratmeter großer Teil der Decke zu Boden.

Zu dem Zeitpunkt hielten sich drei Personen in diesem Bereich auf, zwei von ihnen wurden bei dem Zwischenfall verletzt. Die Ursache für den Einsturz war vorerst nicht bekannt. (APA, 25.11.2016)