Österreicherduell an Grabner

Rangers fügten den mit Raffl spielenden Flyers ihre 13. Saisonniederlage zu

Philadelphia – Michael Grabner hat am Freitag mit den New York Rangers das Duell der zwei Österreicher-Klubs in der nordamerikanischen Eishockeyliga (NHL) gegen die Philadelphia Flyers mit Michael Raffl für sich entschieden. Das Gästeteam aus New York setzte sich mit 3:2 durch. Grabner stand bei einem Tor auf dem Eis, Raffl bei einem Gegentreffer.

Derek Stepan (14.), Matt Puempel (15.) und Kevin Hayes (33.) hatten die Rangers mit 3:0 in Führung gebracht, im Schlussabschnitt kam der Gastgeber durch Treffer von Chris VandeVelde (42.) und Shayne Gostisbehere (58.) noch heran. Für die Flyers war es die 13. Niederlage in nun 22 Saisonspielen. (APA, 25.11.2016)

NHL vom Freitag:

Philadelphia Flyers (mit Raffl) – New York Rangers (mit Grabner) 2:3