TV- und Radiotipps für Sonntag, 27. November

11.05 DISKUSSION

Pressestunde Zu Gast ist Christoph Badelt, Leiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo). Die Fragen stellen Martina Salomon (Kurier) und Christoph Varga (ORF).

Bis 12.00, ORF 2

14.05 BÄCKEREI

Lebkuchengeheimnisse Zur Einstimmung auf die Weihnachtsbäckereisaison: Die Geschichte der Innsbrucker Lebkuchen reicht bis ins Mittelalter zurück. Bis heute gibt es etliche Variationen davon.

Bis 14.30, ORF 2

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Whatever Happened to Gelitin (Ö 2016, Angela Christlieb) Künstler Salvatore Viviano begibt sich auf die fiktive Suche nach der Wiener Künstlergruppe Gelitin (Wolfgang Gantner, Ali Janka, Florian Reither, Tobias Urban) und erzählt damit vom Werk der "lustigsten Boy Group der Welt". Regisseurin Angela Christlieb ist bei Robert Buchschwenter im Studio zu Gast.

Bis 21.45, Okto

20.15 HORROR

Rosemary's Baby (USA 1968, Roman Polanski) Böse Nachbarn ziehen den unbescholtenen John Cassavetes in ihren Bann, damit der Teufel mit dessen Frau (Mia Farrow) ein Satanskind zeugen kann. Roman Polanskis Horrorklassiker wird auch nach so vielen Jahren nicht weniger gruselig.

Bis 23.05, Tele 5

20.15 DEBATTE

Meine Wahl – Das Duell Zum zweiten Mal sitzen die Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen einander bei ATV gegenüber, diesmal allerdings moderiert. Die Fragen stellt Martin Thür. Im Anschluss analysieren die Journalisten Ida Metzger (Kurier), Anneliese Rohrer (Die Presse), Rosemarie Schwaiger (Profil) und Rainer Schüller (der STANDARD). Im Anschluss (22.15 Uhr): Bundespräsident: blamiert, beschädigt? Die Doku zum unmoderierten Duell.

Bis 22.15, ATV

21.45 KOMÖDIE

Manche mögen's heiß (Some Like It Hot, USA 1959, Billy Wilder) Sängerin Sugar (Marilyn Monroe) wird von Joe (Tony Curtis) umschwärmt, der gerade auf der Flucht vor einer Mafiabande ist. Schillernde Darsteller, fabelhafte Dialoge.

Bis 23.30, 3sat



21.45 DISKUSSION

Anne Will Wem helfen die Rentenpläne der deutschen Regierung wirklich? Dazu diskutieren bei Anne Will Andrea Nahles (Sozialministerin, SPD), Dietmar Bartsch (Linke), Carsten Linnemann (CDU) und Elisabeth Niejahr (Die Zeit).

Bis 22.45, ARD

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Jetzt aber wirklich – Finale um das höchste Amt Wer ist für die Präsidentschaftswahl noch zu mobilisieren – und wie? Dazu diskutieren bei Ingrid Thurnher Herbert Kickl (Wahlkampfleiter Hofer), Lothar Lockl (Wahlkampfleiter Van der Bellen) Ursula Stenzel (FPÖ-Abgeordnete und Hofer-Unterstützerin), Claus Raidl (Industrieller und Van-der-Bellen-Unterstützer) und Peter Filzmaier (Politikwissenschafter).

Bis 23.05, ORF 2

22.05 AGENTENTHRILLER

James Bond: Casino Royale (GB/USA/D/CZ 2006, Martin Campbell) Daniel Craigs erster Auftritt als Machoagent in der Neuverfilmung des ersten Bond-Romans. Als die Frau neben Bond findet sich Eva Green wieder, während Craig versucht, Mads Mikkelsens Glücksspiel für den bösen Zweck zu verhindern.

Bis 0.25, ORF 1



22.30 THRILLER

Der Schakal (The Jackal, USA 1997, Michael Caton-Jones) Profikiller Bruce Willis wurde angeheuert, um einen hochrangigen Politiker lebensbeendend zu beseitigen. Der US-Geheimdienst holt Ex-Terroristen Richard Gere aus dem Gefängnis, der als einer von wenigen zumindest weiß, wie der Killer aussieht. Sehenswert in einer Nebenrolle: Jack Black. Spannendes Katz-und-Maus-Spiel.

Bis 1.00, RTL 2

23.05 WIDERSTAND

Nackt unter Wölfen (DDR 1963, Frank Beyer) Klassiker des DDR-Kinos: Ein Insasse des KZ Buchenwald entdeckt ein jüdisches Mädchen in einem Koffer und versucht sie gegen den Widerstand anderer Häftlinge zu retten. Frank Beyer (Spur der Steine) verhandelt das Thema Zivilcourage unter extremen Bedingungen mit der nötigen Differenziertheit.

Bis 1.05, MDR