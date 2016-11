Aufregung um Bordell-Rabatt für Beamte in Düsseldorf

Laut Experten legal – Dennoch Vorsicht geboten

Düsseldorf – Ein großes Bordell hat in der deutschen Stadt Düsseldorf mit einem Rabatt für Beamte Wirbel ausgelöst. Der Club "Oceans" verspricht auf seiner Internetseite Beamten, Taxifahrern, und Pensionisten einen um zehn Euro vergünstigten Eintritt, allerdings nur an zwei Wochentagen. Sexuelle Dienstleistungen sind im Eintrittsgeld nicht enthalten.

Polizei und Staatsanwaltschaft in Düsseldorf wollten sich zu der Vergünstigung nicht äußern. "Das ist unter der Geringfügigkeitsgrenze", hieß es aber aus Ermittlerkreisen.

Für den Strafrechtler und Korruptionsexperten Andreas Riegel ist der Rabatt als Gruppenrabatt unproblematisch: "Auch bei der Kfz-Versicherung gibt es Beamtenrabatte", sagte der Rechtsanwalt. Einem Beamten, der als Kontrolleur für das Etablissement zuständig ist, würde er dennoch dringend davon abraten, den Rabatt in Anspruch zu nehmen. "Am Ende entscheidet der Staatsanwalt, was geringfügig ist und was nicht", sagte Riegel. Dabei spiele es eine große Rolle, ob es berufliche Bezüge zum Rabattgeber gebe.

"Strafrechtlich sind Berufsrabatte kein Problem", sagte auch ein Korruptionsermittler. "Ein Beamter, der in einem Bordell den Rabatt in Anspruch nimmt, könnte aber dienstrechtlich Probleme bekommen. "Das könnte nämlich als Schädigung des Ansehens des öffentlichen Dienstes gewertet werden, wenn man da seinen Beamtenausweis zückt, um billiger reinzukommen." (APA, 25.11.2016)