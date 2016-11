Streiks: Lufthansa macht Piloten neues Angebot

Lufthansa bietet 4,4 Prozent höhere Vergütungen – AUA-Mutter will am Wochenende Verhandlungen aufnehmen

Frankfurt – Die Lufthansa hat ihren streikenden Piloten ein neues Tarifangebot unterbreitet. Es sieht 4,4 Prozent höhere Vergütungen, eine Einmalzahlung von 1,8 Monatsgehältern sowie Neueinstellungen vor, teilte das Unternehmen am Freitag in Frankfurt mit.

Auch alle anderen Tarifthemen wie die Betriebs- und Übergangsrenten sollen in neuen Verhandlungen gelöst werden, möglicherweise mit Hilfe eines Mediators, wie Personalchefin Bettina Volkens erklärte. Verhandlungen könne man noch an diesem Wochenende aufnehmen. Mit dem Angebot knüpfe man an Gespräche mit der Vereinigung Cockpit aus dem September an.

Streiks am Freitag und Samstag

Lufthansa-Passagiere mussten am Freitag erneut mit hunderten Flugausfällen zurechtkommen. Betroffen seien alle innerdeutschen und Europaflüge sowie mehr als 100.000 Reisende, teilte die Lufthansa am Donnerstag mit. Insgesamt würden 830 Flüge gestrichen, darunter alle 22 Verbindungen mit Wien.

Die Langstreckenflüge würden hingegen "nahezu planmäßig" starten, so die Fluggesellschaft. Vereinzelt könnten aber noch Verbindungen wegen des vorherigen Streiktags ausfallen. Flüge der Billigtöchter Eurowings und Germanwings sowie der Konzerngesellschaften AUA, Swiss, Brussels und Air Dolomiti würden nicht bestreikt.

Wien am Samstag kaum betroffen

Für Samstag wurden vorerst 137 Flüge mit rund 30.000 Fluggästen abgesagt. Darin enthalten sind 88 Interkontinentalflüge. Der Flughafen Wien ist am Samstag nur gering betroffen. Von den 19 Destinationen nach München und Frankfurt fallen drei Lufthansa-Flüge aus: Zwei Flüge hin- und retour nach München sowie ein Frühflug nach Frankfurt. Bei letzterem wirkt noch die heutige Streiksituation nach, so Flughafen Wien-Sprecher Peter Kleemann. AUA-Flüge sind nicht betroffen. Ob es Stornierungen bei Lufthansa-Flügen am Flughafen Graz gibt, war kurzfristig nicht zu erfahren.

Sobald ein verhandlungsfähiges Angebot vorliege, könne der am Mittwoch begonnene Streik beendet werden, hieß es am Freitag seitens der Gewerkschaft "Vereinigung Cockpit" (VC). (APA, 25.11.2016)