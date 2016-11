Kinderarbeitsvorwürfe: Ferrero trennt sich von Zulieferer

Zunächst aber keine Hinweise auf Kinderarbeit gefunden

Alba – Nach einem Bericht über angebliche Kinderarbeit bei der Produktion von Überraschungseiern in Rumänien hat sich der Süßwarenhersteller Ferrero von einem rumänischen Zulieferer getrennt. Hinweise auf Kinderarbeit bei der Produktion der Überraschungseier habe man zunächst nicht gefunden, es gebe aber "Abweichungen von Ferrero-Richtlinien und -Verträgen", teilte Ferrero Deutschland am Freitag mit.

Die von Ferrero eingeleiteten Untersuchungen seien noch nicht beendet.

Die britische Boulevardzeitung "The Sun" hatte berichtet, dass in Rumänien Familien, auch mit ihren Kindern, im Auftrag des Ferrero-Zulieferers Prolegis in Heimarbeit die für Überraschungseier vorgesehenen Plastikkapseln mit Spielzeug befüllen. Rumäniens Staatsanwaltschaft leitete daraufhin Ermittlungen wegen Verdachts auf Ausbeutung Minderjähriger ein.

Auch das Thema Hygiene macht Ferrero Sorgen: "Die in dem Artikel (der "Sun") geschilderten Hygienebedingungen entsprechen keinesfalls den strengen Qualitätsvorgaben und Ansprüchen von Ferrero", schrieb das Unternehmen. "Die Produktion aller Überraschungseier (die Schokolade wie auch die befüllte gelbe Kapsel)" werde normalerweise "alle 2 Stunden insbesondere hinsichtlich möglicher Keimbelastungen überprüft." (APA, 25.11.2016)