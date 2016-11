Wir spielen "Dishonored 2": Kaiserin der Meuchelmorde

Emily und Corvo sind in unseren Händen die am wenigsten subtilen Attentäter

Noch so ein Juwel, das bei der Flut an diesjährigen Blockbustern etwas untergegangen ist. Dabei hat sich "Dishonored 2" tatsächlich den Titel des "'Thief'-Thronfolgers" verdient. So viel kann ich nach einigen Stunden in Dunwall in den flinken Schuhen der gestürzten Kaiserin Emily Kaldwin und ihres Vaters Corvo Attano sagen. Und ich glaube, Martin hat unserer blutrünstiger Ausflug in die Steampunk-Schattenwelt ebenso gefallen. Spielerische Freiheit wird bei dem rebellischen Rachefeldzug groß geschrieben, was wie als Einladung verstanden haben, meist wenig subtil vorzugehen. (zw, 26.11.2016)

"Dishonored 2" ist ab 18 Jahren für PC, PS4 und Xbox One erschienen. UVP: ab 49,99 Euro.