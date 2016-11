Alles neu in der Bundesliga

Arbeitsgruppen für Bundesliga-Reform beendet: Modus mit Grund- und Finaldurchgang und EL-Playoff wahrscheinlich

Wien – Der neue Modus der Fußball-Bundesliga nimmt Formen an. Nachdem diese Woche mit der vierten Runde die Sitzungen der Arbeitsgruppen abgeschlossen worden sind, zeichnet sich eine Meisterschaft mit Grunddurchgang, Finaldurchgang und Europa-League-Playoff ab. Die Entscheidung fällt am 9. Dezember bei der Bundesliga-Hauptversammlung.

Ausgangslage war die Aufstockung der Bundesliga ab der Saison 2018/19 von zehn auf zwölf Vereine, die zweite Klasse (Erste Liga) wird als Mischung aus Amateur- und Profiklubs von zehn auf 16 vergrößert. Die Analyse des niederländischen Consulting-Unternehmens Hypercube, das den Prozess begleitet hat, hat ergeben, dass die Aufstockung der Bundesliga nur dann eine Verbesserung bringt, wenn die Meisterschaft in einem Zwei-Phasen-Modell gespielt wird und auch für einen Verein des "unteren" Playoffs die Möglichkeit besteht, sich einen Europacup-Startplatz zu holen.

Finaldurchgang mit einer Meistergruppe

So wird das voraussichtlich auch kommen. Demnach wird die höchste Spielklasse ab 2018/19 zunächst in einem Grunddurchgang der zwölf Teams gespielt (jeder gegen jeden, 22 Runden). Es folgt ein Finaldurchgang mit einer Meistergruppe (Plätze eins bis sechs des Grunddurchgangs) und einer Qualifikationsgruppe (Plätze sieben bis zwölf), in denen jeder gegen jeden spielt (zehn Runden). Zumindest der Sieger der Qualifikationsgruppe soll in einer dritten Meisterschaftsphase die Möglichkeit haben, sich in einem Europa-League-Playoff für den Europacup zu qualifizieren.

Wie diese dritte Phase gespielt wird, ist offen. Es könnte eine Ausscheidung zwischen Drittem der Meistergruppe und Erstem der Qualifikationsgruppe über mehr involvierte Klubs (auch Zweiter, Vierter und Fünfter der Meistergruppe beziehungsweise Zweiter der Qualifikationsgruppe) bis hin zu einem mehrstufigem Playoff gehen (Halbfinale und Finale). Offen ist auch noch, ob der Titel in einem Meisterplayoff vergeben wird oder ob zwischen Grund- und Finaldurchgang eine Punkteteilung erfolgt.

In den Reformprozess mit Hypercube waren mit Interviews, Fragebögen und Diskussionen "Stakeholder" wie ÖFB, Klubs, TV-Partner, Trainer, Fans, Journalisten, Spieler und Spielergewerkschaft, Bundesliga-Partner und Sponsoren sowie Legenden eingebunden. (APA, 25.11.2016)